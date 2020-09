Eerste solo-cd Kirstin Gramlich vanuit Deventer

Kirstin Gramlich maakte op het Holtgräveorgel in de Lebuïnuskerk in Deventer haar eerste solo-cd.

Het instrument is twee jaar geleden na een grootschalige restauratie weer in gebruik genomen. Gramlich (44), die sinds 2013 als cantor-organist aan de kerk verbonden is, speelt op het orgel een programma met Duitse muziek uit de periode van 1839 tot 1939: van de romantische periode waarin het orgel werd gebouwd tot het modernisme van honderd jaar later. Er klinkt muziek van Mendelssohn, Brahms, Karg-Elert, Reger en Hindemith.

Nieuwe organiste Lebuïnus Deventer wil dienstbaar én boeiend zijn

Ingebruikname gerestaureerd orgel Lebuïnuskerk Deventer

Gramlich presenteert haar cd tijdens een concert op zaterdagmiddag 26 september in de Lebuïnuskerk in Deventer.

Phantasie, frei – Kirstin Gramlich bespeelt het Holtgräve-orgel van de Lebuinuskerk te Deventer; Diamond Line (142020); bestellen: www.diamondline.nl

Phantasie, frei, uit: Sonate I für Orgel (Hindemith)

”Herzlich tut mich verlangen”, opus 122 nr. 10 (Brahms)