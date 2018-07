Dudok Quartet speelt Mendelssohn en Weinberg

„Sharing the heart of music”, is het motto van het Dudok Quartet. Het kwartet maakte een nieuwe cd: Solitude.

Op de cd staan werken van Felix Mendelssohn (Strijkkwartet in F-mineur, opus 80), Josquin des Prez (Mille regretz), Mieczyslaw Weinberg (Strijkkwartet nr. 3 opus 14) en Dmitri Shostakovich (Elegy). Van Carlo Gesualdo is ”Moro Lasso” opgenomen.

Solitude, Dudok Quartet Amsterdam, Resonus (LC 2421), € 15,99; bestellen: www.dudokkwartet.nl



Felix Mendelssohn, Strijkkwartet in f-klein opus 80

Mieczyslaw Weinberg, Strijkkwartet nr. 3 opus 14, presto