Debuut-cd pianiste Carol Ruiz met nocturnes

Pianiste Carol Ruiz maakte haar debuut-cd: ”Nocturnes”.

De musica, die geboren is in Barcelona en sinds 2004 in Nederland woont, brengt op deze cd nocturnes (muzikale composities die geïnspireerd zijn door de sfeer van de nacht) van diverse componisten. Onder andere klinken traditionele romantische werken van Field en Chopin, postromantische stukken van Fauré, de jonge Debussy en Scriabin, en een nocturne van de Nederlander Jurriaan Andriessen.

Nocturnes – Carol Ruiz, piano; Excellent Recordings (ER 129517); € 14,95; bestellen: www.bestelmuziek.nu

Nocturne nr. 6 "Cradle song" (John Field)

Nocturne (Claude Debussy)