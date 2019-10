David Greco zingt Bachcantates voor bas solo

De Australische bas David Greco maakte samen met het Luthers Bach Ensemble uit Groningen een cd met Bachcantates voor bas solo.

De bas zingt de cantates ”Ich habe genug” (BWV 82), ”Der Friede sei mit dir” (BWV 158) en ”Ich will den Kreuzstab gerne tragen” (BWV 56).

Behalve het Luthers Bach Ensemble onder leiding van Tymen Jan Bronda werken ook Joanna Huszcza (viool) en Amy Power (hobo) aan de cd mee, die is opgenomen in de lutherse kerk in Groningen.

J. S. Bach – Solo Cantatas for Bass, BWV 56, 82 & 158 – David Greco – Luthers Bach Ensemble; Brilliant Classics (95942); € 12,50; bestellen: luthersbachensemble.nl

Aria ”Ich habe genug”, uit: cantate ”Ich habe genug” (BWV 82)

Recitativo ”Der Friede sei mit dir”, uit: cantate ”Der Friede sei mit dir” (BWV 158)