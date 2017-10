”Concerto” van klavecinist Guillermo Brachetta

De van oorsprong Argentijnse klavecinist Guillermo Brachetta maakte voor het label Resonus opnieuw een solo-cd: ”Concerto”.

Op de cd speelt Brachetta werken voor één en twee klavecimbels van J. S. Bach, Wilhelm Friedemann Bach en Carl Heinrich Graun. Bij de oorspronkelijke versie voor twee klavecimbels van J. S. Bachs Concerto a due Cembali in C major, BWV 1061a speelt Brachetta’s oud-docent Menno van Delft mee.

Concerto – Works for one & two harpsichords – Guillermo Brachetta with Menno van Delft; Resonus (RES 10189); € 15,99; bestellen: www.resonusclassics.com

[Allegro], uit: Italian Concerto in F major, BWV 971

Vivace, uit: Concerto in G major, BR A 13b / Fk 40