Cd van Iddo van der Giessen en Joram van Ketel

Organist Iddo van der Giessen (1995) en trombonist Joram van Ketel (1994) maakten de cd ”Wachet auf!”.

Op deze opname vertolken zij werken van Mendelssohn, Jan Koetsier (1911-2006), J. S. Bach, Ad Wammes en Alexandre Guilmant. De cd is opgenomen in de Goede Herderkerk in Rotterdam-Schiebroek, waar zich een drieklaviers orgel van Van Leeuwen en Kramer bevindt.

Wachet auf! – Iddo van der Giessen (organ) – Joram van Ketel (trombone); Tuliprecords.nl (TURE 201826); bestellen via www.iddovandergiessen.nl

Partita für Posaune und Orgel "Wachet auf, ruft uns die Stimme", opus 41/3 (Jan Koetsier)

Sonate IV in e-Moll, BWV 528 (J. S. Bach)