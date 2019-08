Cd mannenkoor De Gouwestem

Het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouwestem onder leiding van Martin Mans maakte de cd ”Onder Uw Vleugels”.

De mannen van De Gouwestem zingen, samen met de leden van The Martin Mans Formation, in de Oude Kerk van Scheveningen psalmen en liederen in bewerkingen van onder anderen Marco den Toom, Klaas Jan Mulder, Harm Hoeve en Martin Mans.

Medewerking verlenen Mark Brandwijk (vleugel), Arjan en Edith Post (trompet) en Bastiaan Stolk (orgel).

Onder Uw Vleugels – Chr. Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem – The Martin Mans Formation – Dirigent Martin Mans; STH Records (1419062); € 15,-; bestellen: www.degouwestem.nl

Geloofd zij onze God (M. den Toom)

Rust (M. Mans)