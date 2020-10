Budapest Festival Orchestra vertolkt ”Das Lied von der Erde” van Mahler

Het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Iván Fischer vertolkt op zijn nieuwste cd de liederencyclus ”Das Lied von der Erde” van Gustav Mahler.

De cyclus van Mahler (1860-1911) is een grote symfonische liederencyclus die ontstond in de jaren 1908 en 1909 en is geënt op gedichten naar oud-Chinese bronnen van Hans Bethge (1876-1946).

Als solisten werken op deze cd Gerhild Romberger (alt) en Robert Dean Smith (tenor) mee. De opnamen werden in maart 2017 in Boedapest gemaakt.

Budapest Festival Orchestra – Ivan Fischer – Mahler – Das Lied von der Erde; Channel Classics (CSA SA 40020); € 16,99; meer informatie: channelclassics.com

Der Einsame im Herbst

Von der Schönheit