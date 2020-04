Bart Jacobs speelt ”Dritter Theil der Clavier Übung”

De Belgische organist Bart Jacobs nam voor het label Organroxx het ”Dritter Theil der Clavier Übung” van Bach op.

Deze verzameling, ook wel de Grote Orgelmis genoemd, bestaat uit de koraalbewerkingen BWV 669-689, aangevuld met de vier duetten BWV 802-805 en omlijst door het Preludium en Fuga in Es-Dur, BWV 552.

Jacobs speelt deze werken op het drieklaviers orgel van Draps/Flentrop in de Sint-Niklaaskerk in het Belgische Sint-Niklaas. De koralen worden steeds gezongen door (solistisch of gezamenlijk) Zsuzsi Tóth (sopraan), Jan Kullmann (alt), Olivier Berten (tenor) en Lionel Meunier (bas).

Johann Sebastian Bach – Dritter Theil der Clavier Übung – Bart Jacobs; Organroxx (12); 2-cd; € 25,-; bestellen: organroxx.com

Praeludium pro Organo pleno, BWV 552/1

Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 260

Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 676

Christ, unser Herr, zum Jordan kam (Zsuzsi Tóth)

Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV 684