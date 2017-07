Anglicaanse muziek door Roden Girl Choristers

De Roden Girl Choristers onder leiding van Sonja de Vries maakten een cd met anglicaanse koormuziek.

Op ”A Song of Trust” zingen de (tiener)meisjes muziek van Charles Villiers Stanford, Richard Lloyd, Gabriel Fauré, Noel Rawsthorne, Mendelssohn, Benjamin Britten, Peter Hurford, Sietze de Vries, Dick Sanderman.

De cd is opgenomen in de Sint-Christoforuskerk in Schagen. Sietze de Vries bespeelt het orgel.

A Song of Trust – Roden Girl Choristers; AJdB Multimedia (AJDB010717); € 12,95; bestellen: www.rodengirlchoristers.nl

A Song of Trust (Charles Villiers Stanford)

Magnificat in G minor (Sietze de Vries)