Nieuw initiatief jaarlijkse psalmzangavond; eerste in Barneveld

Onder het motto ”Psalmen in de Tijd” gaat een aantal organisten en organisatoren een jaarlijkse psalmzangavond organiseren waar ritmisch en vanuit verschillende berijmingen gezongen wordt. De eerste avond is op zaterdag 7 maart in de Oude Kerk in Barneveld.

Als blijkt dat er voldoende belangstelling voor is, willen de initiatiefnemers twee keer per jaar zo’n psalmzangavond organiseren. Dat melden de organisten Roelof van Middendorp, Gerard Harbers en Tom van Oost en de organisatoren Hendrina de Graaf, Leendert Roos en Drikus van Oost.

Voor iedere avond maken de organisatoren een selectie uit een vijftal berijmingen: die van 1773, van 1967, van ds. C. J. Meeuse, uit De Nieuwe Psalmberijming (DNP) en uit de afdeling psalmen in de bundel ”Weerklank”. Tijdens de avond worden de psalmen ritmisch gezongen; zonodig wordt de samenzang gedirigeerd. De psalmen worden ingeleid met een toepasselijk geïmproviseerd voorspel, aldus de aankondiging.

Tijdens de eerste avond in Barneveld verlenen de organisten Roelof van Middendorp (Oude Kerk Barneveld) en Tom van Oost (hhg Apeldoorn) hun medewerking. Ds. F. van Binsbergen (hersteld hervormd Schoonrewoerd) geeft een korte toelichting op de te zingen psalmen. De avond begint om 20.00 uur.

Meer informatie: www.psalmenindetijd.nl