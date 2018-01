Niek Baar winnaar Nederlands Vioolconcours

Niek Baar (1991) heeft het Nederlands Vioolconcours 2018 gewonnen.

De Nederlandse violist, die in Berlijn woont, won zaterdagavond in TivoliVredenburg in Utrecht in de categorie Oskar Back (18 tot en met 26 jaar) het concours.

Baar speelde het Vioolconcert van Schumann. „Ik heb erg genoten deze weken en vergat bijna dat ik meedeed aan een concours”, aldus de violist. Hij nam het in de Grote Zaal van TivoliVredenburg in de finale op tegen Tim Brackman en Hawijch Elders. Elders won de publieksprijs.

In de andere drie categorieën wonnen Luna De Mol (Davina van Wely, 14 tot en met 17 jaar), Anna Schultsz (Iordens B, 13-14 jaar) en Kira van der Woerd (Iordens A, 10 tot en met 12 jaar).

Het Nederlands Vioolconcours duurde van 4 tot en met 20 januari. De wedstrijd, opgericht ter nagedachtenis van de vioolpedagoog Oskar Back, wordt elke twee jaar gehouden. De eerste editie was in 1967.

