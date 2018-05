Netwerkdag rond vijf jaar nieuw Liedboek

Op 25 mei 2013 werd in Monnickendam het nieuwe ”Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk” gepresenteerd. Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de zangbundel organiseert de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) op zaterdag 26 mei 2018 in de Bergkerk in Amersfoort een landelijke bijeenkomst onder het thema ”Vijf jaar Liedboek, en verder...”.

De netwerkdag is bedoeld voor predikanten, cantores, organisten, componisten, dichters, liturgen, zangers en „voor iedereen die het Liedboek en zingend geloven een warm hart toedraagt”, aldus de aankondiging.

Tijdens een interactief programma is er onder andere aandacht voor psalmen in soorten en maten, het gebruik van het Liedboek in het leven van alledag, het begeleiden van liederen en de ontwikkeling van nieuwe liederen.

De dag duurt van 10.30 tot 16.00 uur. Deelname kost 10 euro (inclusief lunch).

Meer informatie en aanmelden: www.kerklied.net