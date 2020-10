Negen leden Leids koor besmet na repetitie

Negen leden van een koor in Leiden zijn besmet geraakt met het coronavirus na een repetitie waarbij alle RIVM-regels in acht werden genomen.

Dat meldt de Volkskrant woensdag. Behalve negen leden van het amateurkoor Populus Unus in Cantione zijn ook drie partners van koorleden positief getest op het coronavirus.

Het koor, dat uit 33 leden bestaat, besloot twee weken geleden weer te gaan repeteren, op een andere dan de gebruikelijke locatie. In de „forse zaal” werden alle coronamaatregelen –afstand, ventilatie– in acht genomen. Toch kregen negen leden klachten en bleken ze besmet te zijn.

Het koor trekt aan de bel. „Andere koren moeten dit weten”, aldus bestuurslid Marijke Meijer tegenover de Volkskrant. „We hebben ons aan alle regels van het Koornetwerk Nederland gehouden. Wat ons is gebeurd, kan iedereen overkomen.”

Ook in Heerde raakten twee weken geleden negen koorleden besmet na repetities van hun koor. Het gaat om het gezelschap Music 4 All en een tweede, niet nader bekend koor, aldus de Stentor twee weken geleden. Op advies van de GGD besloot Music 4 All te stoppen met zingen. Locoburgemeester Wolbert Meijer van Heerde vroeg vervolgens alle koren in de regio dringend „voorlopig af te zien van repetities en uitvoeringen”, aldus de Stentor.

Eerder werd christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde getroffen door het virus: in maart en april werden tientallen koorleden ziek en overleden zes leden aan de gevolgen van de besmetting met het coronavirus.