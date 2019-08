Negen finalisten tijdens finale tweede Ambitus Orgelconcours

In de Laurenskerk in Rotterdam nemen op zaterdag 7 september 2019 negen jonge organisten het tegen elkaar op in de finale van het tweede Ambitus Orgelconcours.

De jonge finalisten spelen in drie categorieën: categorie A (amateurs tot en met 14 jaar), categorie B (amateurs tot en met 20 jaar) en categorie C (orgelstudenten aan een conservatorium). Het gaat om: Thirsa Brokking, Leanne Pul en Casper Struijk (categorie A), Auke Kieviet, Steven Knieriem en Jaap de Vos (categorie B), Francesca Ajossa, Diederik Blankesteijn en Rik Melissant (categorie C).

De finalisten zijn het achterliggende jaar boven komen drijven in een aantal voorrondes, die gehouden werden in Schiebroek, Schiedam en Rotterdam-Charlois.

De negen finalisten spelen tussen 9.00 en 15.30 uur op het hoofd- en transpetorgel in de Laurenskerk in hun eigen categorie muziek van onder anderen Bach, Franck, Vierne en Eben. Daarnaast klinkt er muziek van de Nederlandse componisten Johann Lemckert en Marius Monnickendam.

De jury bestaat uit Leo van Doeselaar (voorzitter), Wolfgang Baumgratz, Theo Jellema en Jan Hage.

Binnen elke categorie zijn diverse prijzen te winnen. Bijzondere prijzen zijn ter beschikking gesteld door de Zomeracademie van het Internationaal Orgelfestival Haarlem en het Nederlandse Muziekinstituut (NMI).

Voor de tweede editie van het Ambitus Orgelconcours werkte de organisatie nauw samen met de afdeling klassieke muziek van Codarts (het Rotterdams conservatorium). Aan de finale, die gratis toegankelijk is, wordt meegewerkt door een koperkwartet samengesteld uit studenten van Codarts.

Meer informatie: www.ambitusfoundation.org