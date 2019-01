NedPhO start programma voor kinderen Amsterdam

Het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO) start met een nieuw educatieprogramma voor kinderen: ”Welkom bij het Orkest”.

Met het project, dat maandag 4 februari van start gaat, wil het Amsterdamse orkest kinderen in de hoofdstad kennis laten maken met de wereld van het symfonieorkest.

„In Amsterdam groeien veel kinderen op zonder ooit naar een klassiek concert te zijn geweest”, aldus het NedPhO. „Het rijke muzikale aanbod waarvoor jaarlijks miljoenen mensen naar onze stad komen, blijft onontdekt voor onze eigen jonge stadgenoten. Dit terwijl deze kinderen de toekomst zijn van muziek en van onze stad!” Daar wil het Amsterdamse muziekgezelschap, een van de grootste orkesten van Nederland, verandering in brengen. „Met het educatieproject ”Welkom bij het Orkest” willen we kinderen op een enthousiasmerende manier kennis laten maken met het orkest, met musici en hun instrumenten én met klassieke muziek.” Want: „De kracht en impact van een volledig symfonieorkest zijn overweldigend. Wij vinden dat ieder kind dat een keer van dichtbij moet meemaken.”

Het project, dat is ontwikkeld in samenwerking met Amsterdamse scholen, start in de klas. Presentator Pepijn Gunneweg neemt in een aantal vlogs de kinderen mee in zijn zoektocht naar klassieke muziek. Vervolgens komen tijdens „bliksemconcerten” musici van het NedPhO in de klas om de kinderen de muziek live te laten beleven en de instrumenten te laten uitproberen.

Vervolgens gaan de klassen naar de NedPhO-Koepel, waar ze tijdens een speciaal en interactief concert het gehele orkest ontmoeten. „Na 45 minuten weten de kinderen alles over het orkest. Een ervaring om nooit te vergeten”, aldus het NedPhO.

Meer informatie: www.orkest.nl