Nederlandse Muziekprijs voor trombonist Sebastiaan Kemner

Trombonist Sebastiaan Kemner (1990) krijgt de Nederlandse Muziekprijs.

Dat is woensdag bekendgemaakt.

De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste onderscheiding die het Fonds Podiumkunsten namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toekent aan jonge getalenteerde musici.

Kemner studeerde bij Jörgen van Rijen, Pierre Volders en Remko de Jager aan het conservatorium van Amsterdam. In 2015 voltooide hij zijn masterstudie met de hoogste onderscheiding. Kemner legde zich vervolgens toe op het verkennen van de academische kant van zijn beroep: hij voltooide in 2018 een masteropleiding aan de University of Oxford, waar hij inmiddels is toegelaten tot het PhD-programma.

Kemner heeft samengewerkt met orkesten als het Berliner Philharmoniker, het Koninklijk Concertgebouworkest, het Lucerne Festival Orchestra en het Ensemble InterContemporain. Naast zijn werk als solist maakt Kemner deel uit van diverse ensembles, onder andere het muziekcollectief Ludwig en het New Trombone Collective. Sinds 2018 is hij ook hoofdvakdocent Trombone aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Volgens de commissie Nederlandse Muziekprijs is Sebastiaan Kemner „een charismatische multimusicus”, aldus het rapport. „Via Kemner wordt de trombone een fontein van kleuren, een instrument met verschillende gezichten. Kemner is een meertalige muziekmaker. Maar hij is meer dan een trombonist. Hij is ook een verteller, met een breed palet aan ‘talen’ – soms lyrisch, soms ronduit brutaal. Of het om Monteverdi, Gabrieli, Berio, of Messiaen gaat, hij spreekt telkens het specifieke muzikale dialect dat past bij deze werken en brengt de muziek op een zeer aansprekende wijze naar zijn toehoorders.”

Prijswinnaars van de Nederlandse Muziekprijs volgen een studietraject waarin de persoonlijke muzikale ontwikkeling centraal staat. Er wordt tijdens de studie onder andere gewerkt met musici uit binnen- en buitenland. Het studietraject telt meerdere kandidaten. De commissie Nederlandse Muziekprijs adviseert, na afloop van het traject, aan de raad van bestuur van het Fonds Podiumkunsten of de prijs kan worden toegekend.

Eerdere prijswinnaars van de prestigieuze prijs waren onder anderen blokfluitist Lucie Horsch, de pianisten Hannes Minnaar en Ronald Brautigam, de harpisten Remy van Kesteren en Lavinia Meijer, de cellisten Pieter Wispelwey en Quirine Viersen, de violisten Janine Jansen en Liza Ferschtman. Na Jörgen van Rijen in 2004 is Sebastiaan Kemner de tweede trombonist die de Nederlandse Muziekprijs ontvangt.

Kemner krijgt de Nederlandse Muziekprijs uitgereikt op zaterdagavond 21 november 2020 in de Doelen in Rotterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, na afloop van het optreden van Kemner tijdens een concert van het Residentie Orkest.