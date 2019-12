Nederlandse Muziekprijs voor slagwerker Dominique Vleeshouwers

De prestigieuze Nederlandse Muziekprijs is voor het eerst sinds bijna veertig jaar toegekend aan een slagwerker. Dominique Vleeshouwers ontvangt de prijs op zaterdag 18 januari uit handen van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Nederlandse Muziekprijs, die sinds 1981 wordt toegekend, is de hoogste onderscheiding die door het Fonds Podiumkunsten namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan jonge getalenteerde musici wordt toegekend. „Ook al is de prijs specifiek een prijs voor klassieke musici, Dominique is iemand die op geheel natuurlijke manier bruggen bouwt tussen genres, disciplines en wat dies meer zij”, aldus het persbericht. „Van hiphop tot Beethoven en de hele wereld over. Tijdens het traject voor de Nederlandse Muziekprijs is Dominique onder andere naar Senegal en Japan gereisd, heeft hij tabla gestudeerd, op zoek naar voor hem nieuwe manieren van communicatie via slagwerk.”

Dominique Vleeshouwers studeerde in 2013 cum laude af aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Hij speelde onder meer bij het Nederlands Blazers Ensemble, het Koninklijk Concertgebouworkest en soleerde bij Asko|Schönberg. Daarnaast is hij (mede)oprichter en artistiek leider van Combined Creatives en Ensemble Judique.

Eerdere prijswinnaars van de Nederlandse Muziekprijs waren onder anderen de vocalisten Peter Gijsbertsen, Jard van Nes, Geert Smits, Christianne Stotijn en Henk Neven, de pianisten Hannes Minnaar en Ronald Brautigam, de harpisten Remy van Kesteren en Lavinia Meijer, de cellisten Pieter Wispelwey en Quirine Viersen en de violisten Janine Jansen, Liza Ferschtman en Maria Milstein.

Meer informatie: www.dominiquevleeshouwers.com