Nederlander Laurens de Man wint Martini Organ Competition

De Nederlander Laurens de Man heeft vrijdagavond de International Martini Organ Competition in Groningen gewonnen.

De tweede prijs van het prestigieuze orgelconcours ging naar de Russin Liubov Nosova. De Koreaanse organiste Marie Hyoju Ahn sleepte de derde prijs in de wacht.

Ook de publieksprijs werd aan Laurens de Man toegekend. Tevens leverde hij de beste vertolking van de opdrachtcompositie van Jan Welmers.

Laurens de Man studeerde piano bij David Kuyken en orgel bij Jacques van Oortmerssen, Pieter van Dijk en Matthias Havinga aan het Conservatorium van Amsterdam. In maart 2016 won hij het Govert van Wijn Orgelconcours in Maassluis. Sinds 2012 is Laurens organist van de St. Janskerk in Utrecht.

De International Martini Organ Competition was in Groningen van 3 tot en met 11 augustus.

De eerste ronde vond plaats op 5 augustus op de orgels van de Pelstergasthuiskerk en de Martinikerk. Zes organisten speelden vervolgens in de tweede ronde dinsdag 8 augustus op het orgel van de Der Aa-Kerk. Het te spelen repertoire van het concours bewoog zich van Sweelinck, Noord-Duits, via Johann Sebastian Bach en Felix Mendelssohn Bartholdy tot het opdrachtwerk dat componist Jan Welmers voor het orgel in de Der Aa Kerk schreef.

Zie ook: Pianist en organist Laurens de Man studeert tot in de kleine uurtjes (RD 24-9-2016)