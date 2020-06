Nationale Orgeldag 2020 gaat door, maar alleen lokaal

De Nationale Orgeldag 2020, die gepland staat voor zaterdag 12 september, gaat wél door, maar alleen lokaal. De landelijke openingsmanifestatie in Utrecht wordt doorgeschoven naar 2021.

De Nationale Orgeldag, een initiatief van de Werkgroep Nationale Orgeldag, wordt jaarlijks tegelijk met Open Monumentendag gehouden. Vanwege de beperkingen als gevolg van het coronavirus, waarbij grote bijeenkomsten worden afgelast, adviseert de organisatie de Nationale Orgeldag dit jaar alleen lokaal te laten doorgaan.

„Regel daarbij goed de beperkingen van aantallen bezoekers per kerk, eventuele aanmeldingen en de routing van in- en uitgang”, aldus de organisatie. „Er wordt geadviseerd ook niet extra te reizen, dus met name lokaal, eventueel regionaal, kerken en orgels te bezoeken.”

Lokale orgelcommissies kunnen hun activiteiten melden op de site www.nationaleorgeldag.nl.

De openingsmanifestatie in de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht en de aansluitende grote orgelwandeling door de Utrechtse binnenstad worden doorgeschoven naar 2021.

Meer informatie: www.nationaleorgeldag.nl