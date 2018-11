Nationaal Orgelmuseum Elburg krijgt officiële status

Het orgelmuseum in Elburg wordt opgenomen in het Museumregister. Dat maakte de Stichting Nationaal Orgelmuseum maandag bekend aan haar medewerkers.

De registratie in het Museumregister betekent dat het orgelmuseum voortaan te boek staat als „geregistreerd museum” en het bijbehorende logo en schildje mag gebruiken. Ook kan het orgelmuseum deelnemen aan de Museumkaart. Kaarthouders kunnen vanaf 1 januari gratis in het museum terecht.

Peter Vermeulen, secretaris van de Stichting Nationaal Orgelmuseum, is „heel blij” met de erkenning. Vermeulen: „De weg naar registratie was een fors traject. In de zomer van 2016 zijn we daar al mee begonnen. We wilden graag deelnemen aan de Museumkaart, maar daarvoor was het nodig om geregistreerd museum te zijn.”

Opening Nationaal Orgelmuseum

De secretaris heeft in de afgelopen jaren veel werk verzet voor de erkenning van het museum, dat uitsluitend draait op vrijwilligers. „Aanvankelijk was er nog heel weinig vastgelegd. We hebben verschillende werkgroepen opgericht om alle aanpassingen te realiseren.” Om erkenning te krijgen moest het museum aan eisen voldoen rond drie criteria: bedrijfsvoering, collectie en publiek. Zo werd er een beleids- en collectieplan opgesteld en een opleidingstraject voor de vrijwilligers gestart. Ook worden de museumbibliotheek en foto’s van de collectie gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld aan CollectieGelderland voor onderzoek. Vermeulen: „Het hele proces leverde ordners vol documenten op.”

Stadskasteel

Het Nationaal Orgelmuseum, opgericht in 1977, is sinds 2013 gevestigd in het Arent thoe Boecophuis. Het historische stadskasteel stelt voor uitdagingen, vertelt Vermeulen. „De toegang voor gehandicapten is bij ons lastiger, maar we communiceren dat duidelijk. Ook de klimaatbeheersing is ingewikkeld; het is moeilijk om het vocht buiten te houden. We werken nog een aan groot duurzaamheidsplan en aan een overkapping voor onze binnenplaats.”

Naast de Sjoel en het Museum Elburg wordt het orgelmuseum het derde erkende museum in Elburg. Vermeulen is blij dat de weg nu openligt om deel te nemen aan de Museumkaart. „Er kwamen nu al heel wat mensen vragen of ze met de Museumkaart naar binnen mochten. Vaak vertrokken die weer als ze hoorden dat dat nog niet kon. Vanaf 1 januari verwachten we tot zo’n 30 procent meer bezoekers.”