Napels centraal tijdens 38e editie Festival Oude Muziek

Het programma van het Festival Oude Muziek 2019 is bekend. Tijdens de 38e editie van het jaarlijkse evenement, dat van 23 augustus tot en met 1 september in Utrecht wordt gehouden, staat de stad Napels centraal.

Onder de noemer ”Napoli – de vergeten hoofdstad van de muziek” onderzoekt het grootste oudemuziekfestival ter wereld de muzikale erfenis van de Italiaanse culturele metropool. Het programma telt ruim 250 concerten, lezingen en andere activiteiten, met een bijzonder accent op (Nederlandse) artiesten van de nieuwe generatie, aldus het persbericht.

Van de 16e tot de 18e eeuw was Napels „misschien wel het belangrijkste centrum van artistieke vernieuwing in Europa, met conservatoria die het hele continent voorzagen van instrumentalisten, componisten, castraten en andere zangers”, aldus de organisatie. „Het artistieke belang van Napels wordt vandaag schromelijk onderschat. Met name de rijke muzikale erfenis van de stad blijft onderbelicht. Tijdens het festival schittert Napels daarom in al zijn kleuren: van opera en groots opgezette muziek voor koor en orkest tot intieme recitals.”

Twee specialisten van de Italiaanse oude muziek, Marco Mencoboni en Giulio Prandi, zijn artists in residence tijdens het festival. Mencoboni geeft een zangworkshop voor amateurs, speelt klaviermuziek van Giovanni Maria Trabaci en wijdt met zijn ensemble Cantar Lontano twee concerten aan vocale muziek van Durante en Ortiz. Giulio Prandi verkent met zijn Coro e Orchestra Ghislieri in drie concerten de Napolitaanse preklassiek, waar Mozart de mosterd haalde.

Op het programma prijken dit jaar opvallend veel nieuwe namen, aldus de organisatie. „Lucie Horsch, Eva Saladin en ensembles zoals Odyssee en Stile Galante geven acte de présence als Nederlandse professionals van de nieuwste generatie. Ook wordt de staat van de Nederlandse ensemblecultuur besproken in een debat, met bijzondere aandacht voor de internationale groeikansen voor onze ensembles.”

Tijdens het Internationaal Van Wassenaer Concours strijden jonge ensembles gespecialiseerd in muziek uit de middeleeuwen en renaissance om diverse geldprijzen en een tournee in het Seizoen Oude Muziek.

De reguliere kaartverkoop voor het Festival Oude Muziek 2019 start op zaterdag 1 juni.

Meer informatie: oudemuziek.nl