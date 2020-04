Muzikale troost in coronatijd

Musici blijven zoeken naar mogelijkheden om hun muzikale verhaal bij de luisteraar te brengen. Opnieuw een greep uit de initiatieven. Een dagelijkse podcast uit de Sint-Jan in Gouda, ”Troost YouTube” van de broers Euwe en Sybolt de Jong, een ”Kleine Matthäus Passion” uit de Hooglandse Kerk in Leiden, de MarcusPassie van Kuiper en Sneep en gratis liederen van de Evangelische Omroep.

Dagelijkse podcast Gouda

De organisatie die wekelijkse vespers in de Sint-Janskerk in Gouda organiseert, komt deze Stille Week met een dagelijkse muzikale podcast. De afleveringen duren zo’n 7 tot 10 minuten en bieden vocale werken van de 16e-eeuwse katholieke componisten William Byrd en Tomás Luis de Victoria. De muziek wordt voorafgegaan door een korte toelichting met meditatieve insteek door Joas van der Schoot. De vier- of vijfstemmige muziek is, in de Goudse Sint-Jan, uitgevoerd door de zangers Gerben van der Werf, Jonatan Alvarado, Hidde Kleikamp, Bram Trouwborst en de Goudse stadsorganist Gerben Budding. De podcasts zijn te beluisteren via vespersgouda.nl.

Troost YouTube

Het Groniger orgelduo Euwe en Sybolt de Jong plaats sinds anderhalve week op het YouTube-kanaal DeJongDeJongPlus dagelijks een filmpje met een kort stuk muziek. In navolging van ”Troost TV” (DWDD) presenteert DeJongDeJongPlus de komende tijd ”Troost YouTube”, aldus het duo aan het begin van het initiatief. Inmiddels is een aantal video’s geplaatst waarop troostrijke liederen, hymnen en muziek van Bach is te horen.

Kleine Matthäus Leiden

Vanuit de Hooglandse Kerk in Leiden wordt op Goede Vrijdag (10 april) een zogenoemde ”Kleine Matthäus Passion” uitgevoerd. Vier zangers, een organist, een predikant en een streamingexpert presenteren samen een verkorte versie van Bachs meesterwerk. In de miniversie wordt een selectie uitgevoerd van de koralen, refreinen en aria’s. Daaronder ook ”O Haupt voll Blut und Wunden”, ”Erbarme dich”, ”Mache dich, mein Herze, rein” en het slotkoor. Tussen de veertien fragmenten worden de Evangelieteksten voorgelezen door de predikant van de Leidse Binnenstadsgemeente, Margreet Klokke. Willke Smits, organist van de Hooglandse Kerk, bespeelt het Father Willisorgel in de kerk. De livestream is vanaf 10.30 uur te volgen via onder andere de site van de Hooglandse Kerk.

MarcusPassie online

Voorlezer John Kuiper en organist Peter Sneep gaan al bijna twintig jaar in de lijdenstijd met hun MarcusPassie het land door. In deze passie wordt het lijdensevangelie gelezen, afgewisseld met gemeentezang. Omdat een live-uitvoering nu niet mogelijk is, hebben Kuiper en Sneep een recente volledige opname van hun MarcusPassie online gezet. De opname is te beluisteren via www.marcuspassie.nl.

EO stelt liederen beschikbaar

De Evangelische Omroep (EO) heeft tientallen opnames van liederen uit het programma ”Nederland Zingt” ter beschikking gesteld om te gebruiken in een digitale kerkdienst. Op deze manier wil de omroep kerken helpen bij het samenstellen van hun livestream nu door de coronamaatregelen de kerkdeuren gesloten zijn. „Samen zingen werkt troostend en verbindend”, aldus EO-directeur Arjan Lock. „Veel kerkgangers zijn gewend om hoop en zorg niet alleen te verwoorden, maar het ook uit te zingen naar God. Wij hebben de afgelopen jaren een prachtige verzameling opnames van ”Nederland Zingt”-liederen kunnen aanleggen. Die willen we –juist in deze tijd– met veel liefde delen.” De lijst bestaat uit een brede selectie van liederen, waaronder psalmen en liederen als ”Abba, Vader”, ”Beveel gerust uw wegen” en ”U zij de glorie”. De liederen zijn gratis te downloaden via de website van de EO. De liedlijst wordt de komende weken verder aangevuld. De nummers zijn beschikbaar zolang kerken hun deuren gesloten moeten houden.