Muziekwereld zit niet stil; steeds meer online initiatieven wegens corona

Musici en muziekorganisaties zitten niet stil. Het ene na het andere initiatief wordt bedacht om, ondanks corona, de muziek toch bij de mensen te krijgen. Europese concertzalen gaan dagelijks streamen. Festival Oude Muziek biedt 28 concertregistraties aan. Organisten doen mee aan de You’ll Never Walk Alone Challenge.

Veertien Europese concertzalen gaan in een gezamenlijke actie dagelijks klassieke concerten streamen. Maandagavond 23 maart bijt het Concertgebouw in Amsterdam het spits af.

Elke avond vanaf 20.00 uur streamt een van de deelnemende zalen een concert uit hun archief, dat op al hun Facebookpagina’s is te zien. De deelnemende concertzalen zijn onder andere het Concertgebouw in Amsterdam, l’Auditori in Barcelona, Barbican Center in London en de Elbphilharmonie in Hamburg.

Het Concertgebouw begint met het laatste concert van Mariss Jansons, de voormalige chef-dirigent van het Concertgebouworkest, die eind vorig jaar overleed. Het gaat om de uitvoering van Dvoraks geliefde Negende symfonie ”Uit de nieuwe wereld” door Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, precies een jaar geleden opgenomen op 22 maart 2019.

Het initiatief om gezamenlijk concerten te streamen komt voort uit de European Concert Hall Organisation (ECHO), waar het Concertgebouw lid van is. Iris van der Valk, social manager van het Concertgebouw, heeft de leiding in de organisatie. „Normaal gesproken is zo’n grote samenwerking weleens ingewikkeld, maar nu wilde iedereen meteen meedoen, ontzettend inspirerend. Samen hebben we een fantastisch aanbod en kunnen we het Europese concertpubliek elke avond wat moois laten zien!”

Festival Oude Muziek

Ook het Festival Oude Muziek Utrecht gaat muziek aanbieden nu concerten niet door kunnen gaan. Samen met mediapartner Stingray Classica maakt het festival 28 concertregistraties van het Festival Oude Muziek 2018 gratis ”on demand” toegankelijk via de Stingray Classica App, het ”Netflix voor klassieke muziek”. De lancering van deze app stond al gepland. Wegens het coronavirus is besloten de app een maand lang gratis aan te bieden.

De Stingray Classica App geeft abonnees onbeperkt toegang tot videoregistraties van 28 festivalconcerten door internationale topmusici en -ensembles, opgenomen tijdens het Festival Oude Muziek 2018. In de komende maanden wordt de catalogus aangevuld met integrale concertregistraties van het Festival Oude Muziek Utrecht 2019.

Challenge organisten

Onder organisten is de You’ll Never Walk Alone Challenge gaande. Marco van de Weerd van Global Organ Group (waar Johannus Orgelbouw onder valt) deed vrijdag de oproep aan organisten in binnen- en buitenland om aan te haken bij het radiomoment van vrijdag 20 maart om 08.45 uur, toen radiostations door heel Europa het nummer ”You’ll Never Walk Alone” van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein tegelijkertijd draaiden.

Inmiddels heeft een aantal musici, onder wie Harm Hoeve, André van Vliet, Arjan Breukhoven en Jan Lenselink, hun versie van het lied ingespeeld.