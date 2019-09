Musicus Marco den Toom geridderd

Organist en dirigent Marco den Toom is zaterdagavond 21 september 2019 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Den Toom (41), die in Nijkerkerveen woont, ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Renkema van Nijkerk tijdens een galaconcert in het Concertgebouw in Amsterdam ter gelegenheid van zijn zilveren organistenjubileum.

„De heer Den Toom viert in 2019 dat hij 25 jaar werkzaam is als organist, musicus en componist voor allerlei maatschappelijke instanties als koren, kerken en verenigingen”, aldus de motivatie van de gemeente Nijkerk. „Zijn talent en inzet spelen een belangrijke rol in het levend houden van de orgelmuziek in binnen- en buitenland.”

Aan het concert in Amsterdam werkten drie koren mee waarvan Den Toom dirigent of vaste begeleider is: de christelijke gemengde zangvereniging Jubilate Deo uit Woudenberg, het christelijk jongerenkoor Jigdaljahu uit Barendrecht onder leiding van Bert Noteboom en het christelijk Kamper mannenkoor Door Eendracht Verbonden onder leiding van Gerwin van der Plaats. Verder verleenden Lennart Morée (piano), Gerwin van der Plaats (orgel) en The Amsterdam Jubilee Orchestra (Imperial Brass en het Ars Muscia Orkest) hun medewerking.