Minne Veldman maakt orgelkalender

Organist Minne Veldman heeft voor 2021 een orgelkalender gemaakt: „13 historische Nederlandse orgels door de ogen van Minne Veldman.”

Dat meldde de organist uit Urk vrijdag op zijn Facebookpagina. De koper van de kalender krijgt elke maand een paginagrote kleurenfoto van een historisch Nederlands orgel.

Op de foto’s (A4-formaat) zijn onder andere de instrumenten in de Martinikerk Groningen, de Stephanuskerk in Hasselt, de Maartenskerk in Zaltbommel, de Bovenkerk in Kampen, de Grote Kerk in Dordrecht en de Grote Kerk in Breda te zien.

De kalender kost 9,95 euro

Meer informatie: www.minneveldman.nl