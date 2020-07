Michel Boursier bespeelde als laatste orgel Nantes

Michel Boursier was de laatste organist die het historische orgel in de kathedraal van Nantes bespeelde. Zaterdagmorgen werd het instrument uit 1619 door een grote brand verwoest.

„Een onherstelbaar verlies”, zei Boursier tegenover de Franse nieuwszender LCI. „We hadden net vorig jaar de 400e verjaardag van het instrument gevierd. In een paar uur ging het in rook op, het is buitengewoon triest. Het orgel was waardevol erfgoed, we waren er erg aan gehecht.”

Brand kathedraal Nantes waarschijnlijk aangestoken

Boursier is een van de drie organisten van de kathedraal. François Renaud, die de leiding heeft over de kerk, liet hem foto’s zien van de ravage die de brand had aangericht. „Op de plek van het orgel is nu een grote roetopening, alles is zwart. Alles is ingestort, de pijpen zijn gesmolten, het hout is verbrand, alles ligt op de grond.”

De organist roemde op de Franse radiozender Europe 1 het karakteristieke geluid van het orgel. „Het geluid resoneerde door de hele kathedraal. Het was geweldig om op die plek te spelen.”

Reconstrueren

Boursier denkt dat het mogelijk is om het orgel met zijn 5500 pijpen te reconstrueren. Hij is daar een voorstander van. „We hebben orgelbouwers in Frankrijk en in Europa die zeer bekwaam zijn en in staat zijn om [...] nieuwe instrumenten te maken die zijn geïnspireerd op oude technieken.”

Omdat het orgel recent nog is getaxeerd, staan alle gegevens op papier. Maar of het maken van een exacte kopie wel interessant is, betwijfelt de organist. „Je kunt creatief zijn met respect voor het oorspronkelijke instrument”, aldus Boursier op de zender LCI.

De bouw van een orgel van deze omvang zal een aantal jaren in beslag nemen. De overheid heeft toegezegd bij te dragen aan de restauratie van de kathedraal.