Mensen met dementie zingen toch de Matthäus Passion

De Participatiekoren maken vandaag, op Wereld Alzheimerdag, een statement door de concertfilm ”Erbarme dich” uit te brengen.

De film wisselt hoogtepunten uit de Matthäus Passion af met brieven die eenzame ouderen tijdens de coronacrisis schreven aan geliefden, verre vrienden en ministers.

Eén dirigent, zestig zangers, drie solisten, elf muzikanten, zeven vertellers, twee beeldend kunstenaars en veertig bewoners van verpleeghuizen in Haarlem, Rotterdam, Bergen en Schiedam hebben op 16 september in de Cultuurkoepel van Heiloo de hoogtepunten uit de Matthäus Passion van Bach gebracht. „Vanzelfsprekend, maar helaas, zonder publiek”, aldus artistiek leider Erik Zwiers.

Vóór het coronatijdperk zongen vier Participatiekoren door het hele land wekelijks samen klassieke muziekstukken met mensen met dementie, parkinson of afasie. Samen met professionele muzikanten en vocalisten repeteren de leden drie maanden voor het jaarlijkse paasconcert, waarmee zij voor een breed publiek hoogtepunten uit de Matthäus Passion brengen. Dit doen zij sinds 2018. Dit jaar werd de concertserie afgelast. „En dat heeft grote gevolgen gehad voor de koorleden”, aldus de organisatie.

Daarom willen de makers van deze film een statement afgeven over de noodzaak van welzijn in de langdurige zorg, juist in coronatijden. „Deze pandemie legt het wankele evenwicht tussen zorg en welzijn bloot: uitgangspunt van langdurige zorg is kwaliteit van leven. Dat betekent dat je moet blijven kunnen meedoen aan het maatschappelijke en culturele verkeer en niet opgesloten wordt. Meedoen is essentieel voor mensen met dementie of parkinson. Het geeft mensen met een ongeneeslijke aandoening handvatten bij het hervinden van zingeving. Als dit wegvalt, valt de bodem onder je bestaan weg”, aldus Zwiers.

„Zeker nu moeten we ons ontfermen over mensen met dementie. Met ”Erbarme dich” (”Ontferm U over mij”) doen de Participatiekoren precies dát. Want zingen helpt, geeft zingeving én stimuleert het haperende brein”, zegt Gerjoke Wilmink, directeur Alzheimer Nederland. „Helemaal als je wordt uitgedaagd zoiets moeilijks als de passie van Bach te zingen!”

De concertfilm ”Erbarme Dich” is onderdeel van een reeks coronaproof-activiteiten om mensen met dementie te blijven betrekken bij de samenleving door samen kunst te maken. De stichting zegt de samenleving uit te dagen om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we om willen gaan met de balans tussen zorg en welzijn, tijdens en na corona. Tenslotte is het participeren in kunst en cultuur een universeel recht, aldus de Participatiekoren.

De film gaat op maandag 21 september om 20.00 uur via YouTube in première.

