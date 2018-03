Mendelssohn-Haus Leipzig ruimt plaats in voor zus Fanny

Het Mendelssohn-Haus in Leipzig heeft sinds kort een afdeling die gewijd is aan Fanny Hensel, de zus van de componist.

Fanny Mendelssohn (1805-1847), die na haar huwelijk Fanny Hensel heette, was de oudere zus van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847). Het huis aan de Goldschmidtstraße 12 in Leipzig waar de componist aan het eind van zijn leven woonde en waar hij op 4 november 1847 stierf, werd in 1997 als museum ingericht ter herinnering aan Felix Mendelssohn.

Sinds kort vraagt het museum in een deel van het huis aandacht voor Fanny Hensel. Deze vrouw was ook actief als pianiste en componiste. Ze schreef meer dan 450 composities, waaronder kamermuziek, cantates, orkestmuziek, circa 250 liederen, een pianotrio en stukken voor piano solo.

Ze trouwde in 1829 met de schilder Wilhelm Hensel, met wie ze één kind kreeg: Sebastian Ludwig Felix. Samen met haar man maakte ze een studiereis naar Italië. In 1847 overleed ze in Berlijn.

Meer informatie: www.mendelssohn-stiftung.de