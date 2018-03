MCO zet grootste collectie bladmuziek Europa online

Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum heeft donderdag 1 maart de grootse Europese collecties van bladmuziek openbaar toegankelijk gemaakt.

Dat meldt het MCO. De collectie bestrijkt de gehele westerse muziekgeschiedenis, van de middeleeuwen tot heden. „De gemeente Hilversum is ongelofelijk trots op het feit dat haar stad een dergelijke collectie heeft”, aldus wethouder Jaeger van Cultuur van de gemeente Hilversum. „Met vereende kracht maken wij deze collectie publiek toegankelijk.”

Donkere wolken boven het nationaal muziekgeheugen

De bibliotheek van het MCO is „met haar historisch zeer waardevolle collectie bladmuziek een parel aan de kroon voor Hilversum Mediastad”, aldus het MCO. „Jarenlang is deze collectie bewaard in de kelders van het MCO. Samen genoeg voor 5 kilometer bladmuziek. Wethouder Jaeger heeft samen met het MCO zich sterk gemaakt bij het ministerie van OCW om deze collectie te behouden, te digitaliseren en toegankelijk te maken. En met succes.”

Het ministerie van OCW heeft met een subsidie van 1, 2 miljoen bijgedragen aan het ontsluiten van de collectie voor het publiek. De gemeente Hilversum draagt 50.000 euro per jaar bij om de collectie toegankelijk te maken en te houden via de website Muziekschatten.nl.

Donderdag is de eerste versie van de website onthuld omdat er nu al een groot deel van de collectie beschikbaar is voor het publiek. Naar verwachting is in 2020 de gehele collectie gedigitaliseerd en vindbaar via Muziekschatten.nl, aldus het MCO.

Zodra de hele collectie is gedigitaliseerd, wordt gekeken naar een koppeling met de collectie van Beeld&Geluid, zodat bijvoorbeeld de beelden van een concert te bekijken zijn vanuit Beeld&Geluid, terwijl de bladmuziek kan worden opgevraagd bij het MCO via de site Muziekschatten. „Een sterk staaltje innovatie, passend bij Hilversum Mediastad.”

In het kader van de Nationale Muziek Collectie wordt er tevens samen gewerkt met de Koninklijke Bibliotheek Nederland en het Koninklijk Conservatorium, beide in Den Haag.

Meer informatie: www.muziekschatten.nl