Martinikerk Groningen boven aan orgeltop 15 de Volkskrant

De Volkskrant stelde een top 15 samen van „orgels die u gehoord moet hebben.” Het orgel in de Martinikerk in Groningen staat op nummer 1.

De top 15, die de krant donderdag publiceerde, is samengesteld door muziekjournalist Merlijn Kerkhof, in samenwerking met „een jury van organisten” die als een „college van adviseurs” diende. Na „wekenlang luisteren, wikken en wegen” bracht Kerkhof zelf een longlist terug tot een lijst met de vijftien „mooiste orgels” van Nederland.

De top 3 van de Volkskrantlijst wordt gevormd door het orgel in de Martinikerk in Groningen, het Van Hagerbeer/Schnitgerorgel in de Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar en het Schonatorgel in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Andere bekende instrumenten die Kerkhof in zijn lijst noemt zijn onder andere de orgels in Noordbroek (plaats 4), de Pieterskerk in Leiden (5), de Bovenkerk in Kampen (6), de Domkerk in Utrecht (10) en de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem (12).

Ook een van de oudste nog bespeelbare orgels van Nederland, dat in de Mariakerk van Krewerd uit 1531, staat op de lijst (plaats 13). Opvallend is de vermelding (plaats 15) van het tamelijk onbekende orgel van Mattheus de Crane uit 1767 in de hervormde kerk van Waspik.

Beroemde orgels als die in de Oude Kerk in Amsterdam, de Michaëlskerk in Zwolle, de evangelisch-lutherse kerk in Den Haag, de Laurenskerk in Rotterdam en de Petruskerk in Leens ontbreken in de top 15 van de Volkskrant.