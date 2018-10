Mark Christiaanse nieuwe organist hervormd Kapelle

Mark Christiaanse (32) uit Yerseke is benoemd tot organist van de hervormde kerk van Kapelle (Zeeland). Hij volgt Henk G. van Putten (72) op, die dertig jaar als organist aan de kerk verbonden was.

Christiaanse wordt de vaste bespeler van het tweeklaviers Bätz/Witteorgel (23 stemmen) uit 1866.

Christiaanse studeerde orgel, piano en improvisatie aan het Fontys Conservatorium in Tilburg, waar hij in 2013 cum laude zijn master behaalde. Inmiddels heeft hij een praktijk opgebouwd als concert- en kerkorganist, privédocent en dirigent van het in Zeeland gevestigde symfonieorkest Convocare.

Het afscheid van Henk G. van Putten als organist van hervormd Kapelle vindt plaats op de eerste adventszondag, zondag 2 december 2018.

Meer informatie: www.markchristiaanse.nl

Meer informatie: www.hervormdekerk-kapelle.nl