Marijn de Jong slijt gebruikte bladmuziek over de hele wereld

Hij maakte iemand in Brazilië blij met de bundel van Johannes de Heer en adviseerde een 91-jarige over de aanschaf van een Bachwerk. Marijn de Jong uit Kampen verkoopt gebruikte bladmuziek via internet. „Geweldig toch als mensen na lang zoeken een stuk bij mij vinden?”

Van een schippersvrouw uit Dordrecht die aanbelt omdat ze een paar liedbundels nodig heeft, kijkt dirigent en organist Marijn de Jong (44) niet meer op. Maar soms gelooft hij zijn oren bijna niet. „Een Zweedse dirigent belde vanuit Stockholm met de vraag of hij een bestelde partituur de volgende dag bij mij in Kampen kon afhalen. Later bleek dat hij naar Basel vloog en een tussenlanding in Nederland maakte om een kennis op te zoeken.”

De goedlachse De Jong ontvangt zijn bezoek bij twee garageboxen in een Kampense woonwijk. Hij heeft er bladmuziek staan die hij via zijn online muziekantiquariaat De Minstreel verkoopt. Op gepaste afstand leidt hij zijn gast over de smalle paden tussen de stellingen vol kratten met partituren door. Een klim via een steile houten trap naar de zolder kan niet ontbreken. Ook daar is het een en al bladmuziek wat de klok slaat. Op zoek naar een fantasie van Verdi, de bundel ”Glorieklokken”, ”Der Fluyten Lust-hof” van Van Eyck, orgelwerken van Engelse meesters in een bewerking van Bram Bruin, Bachcantates, ”Korte voorspelen over de 150 Psalmen” van Margreeth C. de Jong? Op gebruiktebladmuziek.nl is het allemaal te vinden. Daarnaast verkoopt De Jong de nodige boeken over muziek en instrumenten.

Elke bundel die aan zijn collectie wordt toegevoegd, krijgt een uniek vijfcijferig nummer en een indicatie over de staat van de partituur. „Wat ik verkoop, zit goed in de band en bevat weinig aantekeningen.”

De Jong weet feilloos de weg in de duizenden partituren. Vrijwel dagelijks bivakkeert hij zo’n vier uur in de garageboxen. Bestellingen verzendklaar maken, doet hij vanwege ruimtegebrek in een nabijgelegen garagebox. „Ik groei uit mijn jasje. Misschien moet ik toch eens uitkijken naar een bedrijfspand.”

De Kampenaar mist in deze crisistijd het contact met de leden van zijn acht koren uit Kampen en wijde omgeving. „Ik geniet van het samenwerken met mensen. Het is mooi om hen te motiveren en uit te dagen zonder hen te overvragen.”

De musicus heeft de afgelopen weken echter niet stilgezeten. „Dankzij de coronacrisis is het drukker dan ooit. Ik schat dat er de afgelopen maanden 30 procent meer muziek is besteld.”

Hoe ontstond het idee om gebruikte bladmuziek te verkopen?

„Het handelen zit mij in het bloed. Tijdens de mbo-opleiding detailhandel schreef ik samen met een medestudent een bedrijfsmodel voor een kringloopwinkel. Als pabostudent ploos ik wekelijks een advertentiekrantje van de regio Zwolle uit en kocht ik geluidsapparatuur van particulieren. Een oude man verrichtte noodzakelijke reparaties, waarna ik die spullen weer verkocht. Met de winst betaalde ik mijn studie. Jaren later kreeg ik een paar bananendozen vol bladmuziek. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om die partituren in het oudpapier te gooien en sleet alles via Marktplaats. Toen herinnerde ik mij de afstudeeropdracht over de verkoop van tweedehandsspullen. Veel mensen hebben bladmuziek op zolder liggen, waar anderen juist naar op zoek zijn. Het zou mooi zijn om die partijen bij elkaar te brengen. Verkoop van tweedehandsbladmuziek bleek een gat in de markt, omdat tweedehandsboekhandelaren daar vaak weinig kennis van hebben. Ik begon in 2008 met zo’n 600 titels, inmiddels zijn dat er dik 50.000.”

Waarom beperkt u zich tot de verkoop via internet?

„Als een klant hier urenlang rondstruint en met drie bundeltjes naar huis gaat, staat mijn tijdsinvestering niet in verhouding tot de opbrengst. En ik ben er eerlijk gezegd nog niet op ingericht om mensen te ontvangen.”

Accepteert u alle aanbod?

„Nee, ik vraag altijd om wat voor muziek het gaat en wat de staat van de partituren is. Scheuren in het schutblad en een massa aantekeningen zijn voor mij niet acceptabel. Verder laat ik het promoten van het levenslied en de verkoop van bijvoorbeeld amusementsmuziek uit de jaren dertig van de vorige eeuw graag aan anderen over. Ik focus mij op het klassieke repertoire. Een Bachpartituur blijft actueel.”

Welke aankopen staan u nog helder voor de geest?

„Twee boerendochters vroegen mij naar de nalatenschap van hun vader te komen kijken. Ik ben nog nooit zo’n enorme verzameling partituren tegengekomen. Volgens mij had die boer alles gekocht wat op zijn pad kwam. Ik ben drie keer met mijn aanhanger heen en weer gereden om de circa 5000 partituren naar Kampen te verhuizen. Bij de weduwe van een musicus stuitte ik op zo’n beetje alle bekende pianomuziek. Circa driekwart van de partituren oogde als nieuw. Ik ervaar dan een dilemma. De weduwe hoopt dat de muziek van haar man een mooie bestemming krijgt en wil er daarnaast een mooie prijs voor krijgen. Hoe kan ik recht doen aan de duizenden euro’s die in de aanschaf van deze verzameling zijn gestoken? Tegelijkertijd moet ik commercieel blijven denken.”

Zitten er weleens verrassingen tussen het aanbod?

„Je verwacht tussen stapels muziek geen tactisch plan te vinden voor het Nederlandse leger dat na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië opereerde. Een verrassing vormden ook mij onbekende orgelwerken van de Fransman Jules Grison. Ik vraag me af of ze elders te koop zijn. Tussen aangeboden partituren vond ik eens ”De tinnen soldaat”. Een Duitser componeerde deze opera tijdens de Tweede Wereldoorlog ter meerdere eer en glorie van het Duitse Rijk. Het werk kon de toets der kritiek van de nazi’s niet doorstaan, bleek uit een brief vol stempels in de partituur. Regelmatig krijg ik muziek uit de bibliotheek van Piet van Egmond aangeboden. Eén van die werken, het kerstoratium ”Immanuël” van Charles Darnton, heb ik inmiddels een aantal keren met verschillende koren uitgevoerd. De koorleden en het publiek zijn er enthousiast over. Darnton componeerde heel beeldend. Je hoort de herders als het ware naar Bethlehem lopen.”

Welke muziek verkoopt het beste?

„Werken voor orgel, piano, accordeon en klavecimbel. Ook koormuziek en literatuur voor zang solo doen het goed. Dit komt mede omdat liederenbundels van bijvoorbeeld Schubert en Schumann prijzig zijn. Kortgeleden stuurde ik ”Le sacre du printemps” van Stravinsky naar Engeland. De partituur van dit ballet kost nieuw 400 euro en bij mij 125 euro. De verhouding tussen het aantal binnenlandse en buitenlandse klanten is fift-fifty. Nederland voert de top vijf aan. Daarna komen Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Amerika. ‘Mijn’ muziek gaat de hele wereld over. In Singapore woont een verdienstelijk pianist, die om de haverklap iets bestelt, en in Japan heb ik bijvoorbeeld ook een aantal klanten.”

Wat maakt u blij?

„Als mensen na een lange zoektocht bij mij slagen. Ik vind het geweldig dat er tegenwoordig veel meer gezongen wordt in zorgcentra. De bundel ”Kun je nog zingen, zing dan mee” met onder andere vaderlandse liederen verkoopt daarom als een trein.”

---

Dirigent, organist en handelaar

Dirigent en organist Marijn de Jong (44) verkoopt gebruikte bladmuziek via internet. Op zijn site, gebruiktebladmuziek.nl, zijn ruim 50.000 titels voor allerlei instrumenten, zangers en koren te vinden. De Jong woont in Kampen, is getrouwd met Annemarie en vader van vier kinderen.

Hij groeide op in Middelburg. Zijn vader, H. de Jong, werkte voor Rijkswaterstaat in Zeeland en deed daarnaast de studie theologie. Op zijn vijftiende verhuisde De Jong naar het plaatsje Windesheim bij Zwolle, waar zijn vader predikant van de hervormde gemeente werd.

Al in Middelburg speelde De Jong orgel. Hij kreeg er les van Bram Beekman. Later waren Lucas Lindeboom, de in 1997 overleden organist van de Grote Kerk in Zwolle, en Ab Weegenaar, organist van de Kamper Bovenkerk, zijn leermeesters. In eerste instantie koos De Jong niet voor muziek als broodwinning. Nadat hij het mbo-diploma detailhandel op zak had, deed hij de pabo in Ede en stond hij vervolgens zo’n tien jaar voor de klas. In die jaren volgde hij de opleiding algemene vakken aan de Schumann Academie, de Kurt Thomas Cursus en de opleiding koordirectie aan het conservatorium in Utrecht.

Inmiddels dirigeert hij acht koren in onder andere Kampen, Epe, Zalk, Harderwijk en Rijssen. Daarnaast is hij werkzaam als cantor en organist in Kampen en Epe.

Meer informatie: www.gebruiktebladmuziek.nl