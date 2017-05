Margreeth de Jong start reeks bewerkingen bij alle psalmen

De Middelburgse stadsorganist Margreeth de Jong is een nieuwe reeks bewerkingen bij alle psalmen gestart.

Het eerste deel van wat een 15-delige serie moet worden is verschenen: Psalm 1-10 (opus 86). Elke psalm is tweemaal bewerkt: manualiter (één pagina) en uitgebreider met pedaal. Qua idioom hanteert de componist verschillende stijlen.

Het is de bedoeling dat er ieder jaar een aantal delen verschijnt. De reeks wordt in eigen beheer uitgegeven (Alma Res). De bundels kosten 19 euro per stuk.

Tijdens een concert op dinsdag 6 juni in de Nieuwe Kerk te Middelburg krijgt de Zeeuwse commissaris van de Koning, drs. J. J. Polman, het eerste exemplaar van de nieuwe uitgave overhandigd. Tijdens dat concert, waaraan ook de jonge violiste Sivan Traub meewerkt, beleven ook twee andere composities van De Jong hun première: de 7-delige ”Lyric Suite” (opus 84, uitgegeven bij de Amerikaanse uitgever The Lorenz Corporation) en ”Sechs Characterstücke für Violine und Orgel” (opus 79, uitgegeven bij Dr. J. Butz Musikverlag in Bonn).

Tijdens het concert (aanvang 20.00 uur) speelt De Jong behalve eigen composities ook muziek van Franck en Mendelssohn.

Meer informatie en bestellen: www.margreethdejong.nl

