Mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst viert gouden jubileum

Hervormd mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst bestaat vijftig jaar. Het gouden jubileum wordt zaterdagavond 31 maart in de Bovenkerk in Kampen gevierd met een passie- en paasconcert.

Het begin van het mannenkoor ligt in april 1968. Toen kwam J. Jongerden met enkele leden van de hervormde gemeente van IJsselmuiden bijeen om te zingen. Algauw telde het gezelschap 36 mannen, en werd een koor opgericht.

De eerste dirigent was Henk Heldoorn. Na zeven jaar volgde C. Schulting hem op. Vervolgens dirigeerde J. Plender het koor bijna achttien jaar. Sinds oktober 1998 leidt dirigent Freddy Veldkamp de mannen. Het streekkoor, dat iedere dinsdagavond in IJsselmuiden repeteert, telt momenteel zo’n 120 leden. Vaste begeleider is organist Harry Hamer.

Ter gelegenheid van het gouden jubileum heeft het koor een nieuwe cd gemaakt, die tijdens het concert in de Bovenkerk in Kampen (aanvang 19.30 uur) te koop is. Aan de avond verlenen ook Evelyn Heuvelmans (hobo), Hugo van der Meij (vleugel) en Gerda ten Berge (lector) hun medewerking. De entree is gratis.

Meer informatie: www.hervormdmannenkoor.com