Mahler Festival 2020 wordt Mahler Festival Online

Het tiendaagse Mahler Festival 2020, dat vanaf 8 mei op het programma stond van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest, wordt vervangen door het Mahler Festival Online.

Dit evenement biedt een digitale programmering met meer dan 25 streams die via sociale media, een website en ook gedeeltelijk via AVROTROS en NPO2 Extra te volgen zullen zijn. Ook is er een interview met Jessye Norman, speciaal voor het festival opgenomen enkele weken voordat de sopraan vorig jaar stierf.

Te beluisteren zijn met name symfonieën door het Concertgebouworkest, eerder uitgevoerd onder leiding van onder anderen de dirigenten Mariss Jansons en Bernard Haitink. Bariton Thomas Oliemans en het Alma Quartet brengen nieuwe programma’s, in twee speciale edities van de Empty Concertgebouw Sessions, de concerten die in huidige coronacrisisperiode worden gegeven in het nu lege Concertgebouw in Amsterdam.

Ook zullen tien speciaal in de hele wereld opgenomen documentaires te zien zijn. Behalve het interview met Norman zijn er ook gesprekken met onder anderen dirigent Jaap van Zweden. Het levensverhaal van de Oostenrijkse componist Gustav Mahler (1860-1911) wordt in zo’n documentaire verteld door Marina Mahler, diens kleindochter.

Het Concertgebouw was al jaren bezig met de organisatie van het Mahler Festival, waarbij maar liefst zes orkesten betrokken zouden zijn. „De teleurstelling is enorm bij ons, maar natuurlijk ook bij de musici en het publiek. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken en troost te kunnen bieden met de muziek van Mahler in deze lastige tijd”, zegt directeur Simon Reinink.

Ook orkestdirecteur David Bazen houdt de moed erin: „We konden voor ieder werk kiezen uit meerdere hoogwaardige registraties van uitvoeringen onder leiding van de meest vooraanstaande specialisten. Het is natuurlijk iets heel anders dan een nieuwe uitvoering live meemaken in de Grote Zaal. Maar het voordeel is dat je de mooiste Mahleropnamen in je eigen huis kunt horen, verrijkt met inleidingen door onze eigen orkestleden.”

Via Radio 4 presenteert AVROTROS een eigen programmering in het kader van het Mahler Festival, met uitvoeringen van de negen symfonieën door negen verschillende Nederlandse orkesten.