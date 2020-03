Maand lang ”Matthäus Passion” in Rotterdam (geannuleerd)

Toonkunst Rotterdam was op 22 april 1870 het eerste koor dat de ”Matthäus Passion” van Bach in Nederland uitvoerde. Nu, 150 jaar later, besteedt de oratoriumvereniging in de Maasstad een maand lang aandacht aan het meesterwerk.

Toonkunst Rotterdam organiseert van donderdag 5 tot zaterdag 28 maart het Stadsproject Matthäus Passion. Daarmee wil Toonkunst „de muziek en tekst van de ”Matthäus Passion” onder de aandacht brengen van zo veel mogelijk Rotterdammers”, aldus het koor. „We gaan de wijk in, schoolkinderen doen mee en we organiseren evenementen voor stadgenoten.”

Het festival is toegankelijkheid voor iedereen, „dus óók (en vooral) voor mensen die Bach nog niet of nauwelijks kennen.” De viering van 150 jaar ”Matthäus Passion” „moet een feest voor álle Rotterdammers zijn”, aldus Toonkunst.

Tijdens de kick-off op 5 maart ging Toonkunst Rotterdam naar het Centraal Station, waar het koor een aantal onderdelen van Bachs passiestuk vertolkte. Op zaterdag 7 maart was er een aria-dag, waarbij mensen onder leiding van dirigent Maria van Nieukerken de aria’s uit de ”Matthäus Passion” instudeerden.

Op zaterdag 14 maart is er de ”Meezing-Matthäus”, voor iedereen die dat wil. In de Laurenskerk oefenen de deelnemers de hele dag, waarna ’s avonds een uitvoering wordt gegeven.

Op zaterdag 28 maart geven Toonkunst Rotterdam, honderden schoolkinderen uit Almere en Rotterdam, ZangExpress, JaJa Zingen Voor Kids, Vrije School Almere en Collegium Delft onder leiding van Maria van Nieukerken in concertgebouw de Doelen het slotconcert.

Meer informatie: smp2020.toonkunst.nl