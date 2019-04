Lorenzo Viotti (29) nieuwe dirigent NedPhO en Nationale Opera

Lorenzo Viotti wordt de nieuwe chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO) en De Nationale Opera.

De 29-jarige dirigent, die de Zwitserse en de Franse nationaliteit heeft, begint in het seizoen 2021-2022 aan zijn nieuwe baan. De zoon van wijlen dirigent Marcello Viotti is daarmee de opvolger van Marc Albrecht, die komend seizoen afscheid neemt na een verbintenis van tien jaar bij het operagezelschap en zijn vaste orkest.

„Zijn grondige kennis, passie en toewijding voor het podium samen met zijn respect en liefde voor de zangers, geven hem een krachtige combinatie van drama en muziek”, verklaart Sophie de Lint, directeur van De Nationale Opera, de keuze van Viotti, die nu chef-dirigent bij het Gulbenkian Orkest in Lissabon is.

In 2018 stond Viotti voor het eerst voor het Nederlands Philharmonisch Orkest, toen hij Stravinsky’s ”Petroesjka” dirigeerde in Amsterdam. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij ook als operadirigent al flink ervaring opgedaan. Deze weken dirigeert hij bijvoorbeeld ”Carmen” van Bizet bij de Opéra national de Paris. Recent leidde Viotti onder meer ook ”Rigoletto” (in Duitsland) en ”Tosca” (in Duitsland en Japan). Op zijn programma staan binnenkort onder meer ”Madama Butterfly” (weer in de Duitsland), ”La Bohème” en ”Faust” (Frankrijk) en ”Roméo et Juliette” en ”Thaïs” (Italië).

Viotti dirigeerde verder orkesten van naam en faam, zoals het Concertgebouworkest, de BBC Philharmonic in Manchester, het Gewandhausorchester in Leipzig, de Staatskapelle Dresden, de Wiener Symphoniker, het Royal Philharmonic Orchestra in Londen, de Staatskapelle Berlin en de Filarmonica della Scala in Milaan.

In 2015 won hij de Nestlé Young Conductors Award van de Salzburger Festspiele en in 2017 werd hij uitgeroepen tot de ”beste nieuwkomer” tijdens de jaarlijkse toekenning van de International Opera Awards.

Bij De Nationale Opera zal hij in zijn eerste seizoen opera’s van Verdi en Puccini muzikaal leiden en in de periode daarna ook titels uit het Duitse romantische repertoire.