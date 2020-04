Liza Ferschtman stopt bij Delft Chamber Music Festival

Violiste Liza Ferschtman stopt volgend jaar als artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Ze draagt het stokje dan over aan de Georgische pianiste Nino Gvetadze. De editie van het kamermuziekfestival van dit jaar is gecanceld.

De 24e editie van het Delft Chamber Music Festival zou dit jaar eind juli worden gehouden. Artistiek leider Liza Ferschtman, die in 2007 Isabelle van Keulen opvolgde, zou na afloop afscheid nemen. Nu het festival moet worden geannuleerd als gevolg van de coronacrisis, wordt het afscheid een jaar uitgesteld. Momenteel wordt bekeken of er deze zomer toch nog iets semilive of digitaal georganiseerd kan worden voor het publiek.

Violiste Liza Ferschtman speelt voor de laatste stoel

Besloten is nu dat Ferschtman in 2021 een deel van de programmering van het internationale kamermuziekfestival voor haar rekening neemt. Daarna neemt zij afscheid als artistiek leider. De Georgische pianiste Nino Gvetadze (1938) wordt de nieuwe artistiek leider en programmeert in 2021 het tweede deel van het Delft Chamber Music Festival. Gvetadze is al artistiek leider van het Naarden International Piano Festival.

Ferschtman zegt met veel toewijding dertien festivals te hebben samengesteld. „Ik wilde dit jaar nog eenmaal het festival samenstellen om zo de speciale sfeer in Delft intens te beleven met dierbare musici én het trouwe publiek. Daarna wil ik meer ruimte nemen voor mijn solocarrière en om bij andere (zomer)festivals te kunnen optreden. Mijn laatste festival en mijn afscheid worden weliswaar een jaar uitgesteld, maar ik verheug me daarom extra op een mooie, muzikale zomer in Delft in 2021”, aldus de violiste.

Over de aanstelling van Nino Gvetadze zegt Evert van den Bergh, voorzitter van het bestuur van het festival: „Wij zoeken in de artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival iemand die in staat is een creatief programma van hoge kwaliteit te maken, (inter)nationale musici uit zijn/haar netwerk kan uitnodigen en enthousiasmeren, en iemand die het festivalconcept niet alleen muzikaal maar ook persoonlijk kan overbrengen naar het publiek. Wij hebben in Nino deze persoon gevonden. Zij is een begenadigd concertpianiste met een grote muzikale integriteit en een uitgebreid internationaal netwerk dat verder reikt dan alleen kamermuziek. Wij hebben de overtuiging dat zij de muzikale én sociale persoonlijkheid heeft om het festival verder uit te bouwen in de lijn van haar voorgangers Isabelle van Keulen en Liza Ferschtman.”

Meer informatie: www.delftmusicfestival.nl