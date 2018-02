Leo Terlouw brengt Bachintegrale op Hauptwerk

Al lang koesterde Leo Terlouw (62) uit Papendrecht de wens om alle orgelwerken van Bach op te nemen. „Ik heb eens de kans gehad om een cd-productie te maken toen iemand zo’n project wilde sponsoren. Maar daar heb ik van afgezien. Met mijn lespraktijk, kerkorganistschap en gezin zag ik dat niet zitten.”

Hauptwerk, de software waarmee je een groot kerkorgel op je eigen instrument thuis kunt bespelen, bood uitkomst. De achterliggende zes jaar speelde Terlouw elke vier maanden een programma met Bachwerken in, dat vervolgens gepubliceerd werd op de website PCorgan.com van Gert van Ginkel. Vorige week kwam aflevering 21 online. Het is de bedoeling dat er in juni nog een laatste programma komt.

Waarom wilde Terlouw aan alle Bachintegrales die al verschenen zijn interpretatie toevoegen? „Ik speel m’n hele leven al graag en veel Bach. Het is de edelste muziek die ooit is geschreven is. Deze muziek blijft boeien en verveelt nooit. Ik zou ook geen andere componist weten wiens werken boeiend genoeg zijn om een programma van veertig minuten mee te vullen. Misschien César Franck uitgezonderd.”

Sinds 2012 beschikt Terlouw over Hauptwerk. In oktober dat jaar kwam zijn eerste Bachprogramma op PCorgan.com beschikbaar. De organist gebruikte daarvoor het sampleset Velesovo. Later schafte hij de samplesets van de orgels in de Utrechtse Domkerk, de Laurenskerk in Rotterdam, Arlesheim, de Nicolaaskerk in Vollenhove, de Bovenkerk in Kampen en de Bavo in Haarlem aan. Op elk van de instrumenten speelt hij één of meerdere programma’s. Met de orgels in de Laurenskerk in Rotterdam heeft hij een bijzondere band: daar legde hij verschillende examens af voor zijn orgelstudie aan het Rotterdams conservatorium. Haarlem springt er voor Terlouw uit. „Dat is het mooiste orgel ter wereld.”

Het voordeel van Hauptwerkopnames ten opzichte van cd’s is dat je ze allemaal in je muziekkamer kunt maken. „Als het je niet bevalt, doe je het nog een keer. En zelfs als een opname al online staat en je bent er toch ontevreden over, kun je een nieuwe maken. Dat is echter nog niet voorgekomen.”

Terlouw heeft de smaak te pakken. Naast zijn audio-opnames op PCorgan.com publiceert hij momenteel op een eigen YouTube-kanaal video’s met orgel- en pianomuziek. Beginnende en gevorderde leerlingen –hij heeft er zo’n negentig– die een stuk foutloos kunnen spelen, krijgen de mogelijkheid dat voor een video te doen. „Toen ik nog aan de muziekschool lesgaf, hadden we voorspeelavonden. Dat is alleen leuk als je verschillende instrumenten hebt. Ik bied dit digitale podium aan als vervanging.”

Zelf heeft hij ook nog de nodige ideeën. „Een Final van Vierne of Widor wil ik nog opnemen. Of de partita’s van de Engelse organist Paul Ritchie bij de Geneefse melodieën. Die worden goed bekeken.” Het leuke vindt hij de interactie die ontstaat. „Ik krijg verzoeknummers om in te spelen en mensen reageren op nieuwe opnames die online komen. Dat is de charme van internet.”

