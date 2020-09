Leidse organist Joop Brons (91) overleden

De Leidse organist Joop Brons is eerder deze week op 91-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt onder andere het Leidsch Dagblad donderdag.

Brons (1928) was van 1960 tot 1999 organist van de Hooglandse Kerk in Leiden. Daarvoor bespeelde hij vanaf 1953 het orgel van de Kooikapel in Leiden.

Brons leidde ook de Leidse Contorij en introduceerde in de Hooglandse Kerk de Engelse Choral Evensong. Ook zette hij zich in voor de komst van het Engelse Willisorgel, dat in 2015 in de Hooglandse Kerk in gebruik werd genomen.

Als organist was Brons vele keren betrokken bij de jaarlijkse dienst op 3 oktober in de Pieterskerk waarin het beleg en het ontzet van Leiden worden herdacht.

Zaterdag vindt in de Hooglandse Kerk de herdenkingsdienst plaats.