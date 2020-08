Laurensorganist mist zijn instrument in top 15 De Volkskrant

De Rotterdamse organist Hayo Boerema is verbaasd en „wat teleurgesteld” dat ‘zijn’ orgel in de Laurenskerk ook niet in de tweede top 15 met mooiste orgels van De Volkskrant is terechtgekomen.

De Laurensorganist heeft daarom een brief geschreven aan Merlijn Kerkhof, de auteur van het artikel, meldt de Laurenskerk deze week in haar nieuwsbrief. De Volkskrant publiceerde op 17 augustus een tweede top 15 van Nederlandse toporgels. Vorig jaar kwam de krant met een eerste top 15, waarin het orgel in de Martinikerk in Groningen bovenaan stond.

Volkskrant komt met tweede top 15 mooiste orgels

Martinikerk Groningen boven aan orgeltop 15 de Volkskrant

In zijn brief stelt Hayo Boerema dat het erop lijkt dat „de rooie reus (het Marcussenorgel in de Laurenskerk, red.) gewoon niet zo in beeld is. Interessant is nu de vraag: waarom niet? Bad publicity? Gebrek aan historie? Hoe luisteren we eigenlijk naar orgels?”

Hij betoogt dat het grootste orgel van Nederland sinds het gebouwd werd in 1973 kritiek heeft geoogst. Ook kan het orgelpubliek niet zo uit de voeten met zo’n groot modern orgel, aldus Boerema. „Onbekend –of misschien beter: ongekend– maakt onbemind. In Duitsland wemelt het van de alleskunners: moderne instrumenten waar je alles op kunt spelen. En de Duitse organisten die bij ons te gast komen zijn altijd bijzonder onder de indruk van de kwaliteit van het Laurensorgel. Kennelijk weet de Nederlandse orgelliefhebber wegens gebrek aan vergelijkingsmateriaal zich niet zo’n raad met een alleskunner.”

Ook de historie van Rotterdam, dat na de Tweede Wereldoorlog opnieuw opgebouwd moest worden, is volgens Boerema een reden om het Laurensorgel op te nemen in de lijst met mooiste orgels. „Na de oorlog leek het er aanvankelijk niet op dat de kerk weer opgebouwd zou worden. Toch gebeurde dat en zie nu eens: niet alleen herbergt het een van de beste scheppingen van Marcussen (het transeptorgel), maar staat er van dezelfde firma naast een koororgel wederom ’s lands grootste orgel. De ingebruikname van het grote orgel in 1973 was de bekroning van een project dat zijn weerga in Nederland niet kent. Kerk en orgel zijn hét symbool van de wederopbouw van Rotterdam en van de veerkracht van de Rotterdammers. Lieve Merlijn, is dat een plekje waard?”

De Laurensorganist nodigt Kerkhof uit eens langs te komen in Rotterdam. „Waar het me eigenlijk om te doen was, lieve Merlijn, is dit: hulde aan je initiatief! Een prachtige lijst met een keur aan historische instrumenten. Maar kom eens langs in Rotterdam om ‘the next

step’ van de orgelcultuur te beleven: de orgelmuziek.”