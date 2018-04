Laurens de Man wint Sweelinck-Mullerprijs

Laurens de Man (24) uit Utrecht heeft zaterdagavond 28 april in het Orgelpark in Amsterdam de Sweelinck-Mullerprijs gewonnen.

De twee andere kandidaten, Arjan Veen (25) uit Woudenberg en Leendert Verduijn (21) uit Bodegraven, kregen een gedeelde derde prijs.

De drie organisten moesten op de orgels van het Orgelpark een programma ten gehore brengen dat zij eerder in een gesprek met de jury hadden toegelicht.

De Man ging uit van de thema’s licht-donker en leven-dood en benaderde het orgel beurtelings als „een religieus instrument, een improvisatie-instrument, als transcriptie-instrument, een klankmachine, een instrument met een ongelofelijk rijke geschiedenis.”

De jury bestond uit dirigent Ed Spanjaard, Orgelparkprogrammeur Johan Luijmes en voorzitter Theo Tobé.

De Man ontvangt een geldbedrag en krijgt bovendien de gelegenheid op 21 juli een presentatieconcert te geven tijdens het Internationaal Orgelfestival in Haarlem op het orgel van de Philharmonie of van de Grote of Sint-Bavokerk. De officiële prijsuitreiking vindt dan plaats.

De Sweelinck-Mullerprijs, die wordt toegekend door de Stichting J. P. Sweelinckprijs en het Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, is een aanmoedigingsprijs voor musici die een bijzonder orgelprogramma presenteren.

Eerder wonnen onder anderen Hugo Bakker (2014), Bert Matter (2012), Reitze Smits (2010) en Jacob Lekkerkerker (2009) de prijs.