Latry toont zich in Laurens ware klankkunstenaar

Een waar klankkunstenaar – dat betoonde de Parijse organist Olivier Latry zich zaterdagavond in de Rotterdamse Laurens opnieuw. En de Marcussen blijft toch een topinstrument.

Klankkunstenaar, of -tovenaar: Latry was het in zijn spectaculaire improvisatie aan het slot (waarbij hij zelfs een van zijn registranten enkele keren liet bijspringen op het klavier). En in zijn dito vertolking van de drie preludes en fuga’s opus 7 van Marcel Dupré. De werken behoren tot Duprés vroegste composities, maar zijn technisch buitengewoon lastig uitvoerbaar. Latry, wiens verrichtingen via een videoscherm te volgen waren, leek er echter geen enkele moeite voor te hoeven doen.

Evenwel: hoe imponerend ook ná de pauze; misschien was het gedeelte tót de pauze toch mooier. Latry begon met Bachs concerto in d BWV 596, om te vervolgen met de uiterst virtuoze –maar wel „serieuze”– Variations sérieuses van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Schitterend.

Dat gold eveneens voor de twee stukjes van Gabriel Fauré, met name bekend van diens Requiem. Wat een prachtige klanken – soms bijna glijdend door de toonsoorten.

En toen, als hoogtepunt vóór de pauze, Viernes Carillion de Westminster. Vorige week speelde ook Daniël Roth ’m al, als toegift in de Utrechtse Dom. Deze zomer deed de Britse organist James O’donnell hetzelfde, in de Kéúlse Dom. Wat een magistraal stuk toch – met die zwelkast, het grommende pedaal dat de „Big Ben” speelt, de climax in al z’n spanning, met de chamades vanzelf.

Een toegift kon niet uitblijven. Het werd Bach.