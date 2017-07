Kwarteeuw Internationaal Orgelfestival Grote Kerk Den Haag

Het Internationaal Orgelfestival Grote Kerk Den Haag bestaat dit jaar 25 jaar. Het festival, dat in 1992 startte als Haagse Orgelweken, is in de afgelopen decennia „uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende orgelconcertseries in Nederland”, aldus de Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Den Haag.

„Het streven naar artistieke kwaliteit en programmatische veelzijdigheid wordt door een groot publiek bijzonder gewaardeerd”, aldus de stichting.

Dit jaar bestaat het festival uit drie concerten op het Metzlerorgel van de Grote Kerk. Het openingsconcert op dinsdag 22 augustus wordt gegeven door Vincent de Vries, in 1969 geboren in Scheveningen en nu werkzaam in Zuid-Korea. Op donderdag 24 augustus verzorgt de Slowaakse organiste Zuzana Ferjenčíková (39) het tweede concert. De titularis van de Haagse Grote Kerk, Ben van Oosten (1955), geeft op zaterdag 26 augustus het slotconcert.

De concerten beginnen om 20.15 uur. De entree bedraagt 10 en 8 euro.

Meer informatie: www.orgelconcertengrotekerk.nl