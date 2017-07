Koorschool Ars Musica start met opleidingskoor

De koorschool van Ars Musica komt in september met een nieuw initiatief: een opleidingskoor voor kinderen uit groep 3 en 4.

In dit opleidingskoor werken kinderen in relatief kleine aantallen, aan de hand van de zogenoemde solfa- en cymbaalmethode, spelenderwijs aan hun muzikale ontwikkeling, aldus het persbericht. „De cymbaalmethode kenmerkt zich door een combinatie van spel, beweging en het oefenen met een eigen cymbaal. Zo werken de kinderen aan hun zang- en stemontwikkeling.”

Een repetitie van het opleidingskoor bestaat voor de helft uit een les solfa- en cymbaalmethode en voor de andere helft uit het zingen van repertoire met leeftijdgenoten. „Door de aangeleerde theorie op die manier daadwerkelijk in praktijk te brengen, kunnen de kinderen flink groeien in muzikaliteit, ritmegevoel en klankbegrip”, aldus Ars Musica.

Ars Musica startte in 2008, onder leiding van dirigente Marjon van der Linden, met de koorschool. Deze „unieke zang- en kooropleiding” voor zangers vanaf 7 tot en met 18 jaar, heeft twee locaties: Gouda en Ridderkerk.

Het nieuwe opleidingskoor gaat eveneens in Gouda en Ridderkerk van start. In Gouda worden twee groepen gemaakt, zodat jongens en meiden apart van elkaar kunnen repeteren. De ene groep oefent donderdagmiddag van 15.15 tot 16.45 uur, de andere diezelfde middag van 16.00 tot 17.30 uur. In Ridderkerk vinden de repetities plaats op maandagmiddag van 15.15 tot 16.45 uur.

Meer informatie: www.arsmusica.nl

