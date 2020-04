Koororgel voor Grote Kerk Leerdam

In de Grote Kerk van Leerdam is begin april een koororgel geplaatst.

Dat meldt een van de organisten van de kerk, Arie Woudenberg.

Orgelmakerij Pels & Van Leeuwen uit Rosmalen heeft het instrument geplaatst. Het gaat om een orgel dat Jan Hoogenes uit Sprangen in 1975 bouwde en dat bij Wim van der Ros als huispijporgel dienstdeed. Toen deze in 2013 een ander instrument kreeg, werd het orgel van Hoogenes bij Pels & Van Leeuwen, de firma waar Hoogenes tot 1972 werkte, opgeslagen.

Pels & Van Leeuwen heeft het orgel opnieuw geïntoneerd, gestemd en geschikt gemaakt voor de grotere ruimte in de kerk. Het orgel is op een verrijdbaar plateau geplaatst. Hierdoor kan het bij muziekuitvoeringen gebruikt worden op verschillende plekken in de kerk. Ook kan bij koor- en zangavonden het orgel dicht bij het koor geplaatst worden. Daarnaast kan het gebruikt worden bij diensten met minder kerkgangers, zoals rouw- en trouwdiensten.

Arie Woudenberg: „Hiermee is de wens van de organisten van de kerk om meer muzikale mogelijkheden te hebben tijdens de eredienst, in vervulling gegaan.”