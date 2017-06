Kleinkoor Kol-Sjariem viert jubileum met psalmenconcert

Het reformatorisch kleinkoor Kol-Sjariem bestaat 25 jaar. Zaterdagavond 17 juni (19.30 uur) viert het koor zijn jubileum met een concert in de Fonteinkerk in Amersfoort.

Kol-Sjariem is Hebreeuws en betekent ”stem der zangers”. Het gezelschap werd in september 1991 als regiokoor opgericht, door de vorige maand overleden Evert van Dijkhuizen, onder de naam reformatorisch jongerenkoor Kol-Sjariem. Vanaf de oprichting tot augustus 1997 was Van Dijkhuizen zelf dirigent van het jongerenkoor. Het telde toen een fors aantal zangers. Van september 1997 tot september 1999 heeft Bram Brandemann het koor geleid. Daarna zijn er tijdelijke dirigenten geweest.

Sinds mei 2000 staat het koor, dat nu uit ongeveer 25 leden bestaat, onder leiding van Martien van der Zwan uit Alphen aan den Rijn. Vaste begeleider is Leander van der Steen uit Ede. In het voorjaar van 2006 werd de naam jongerenkoor veranderd in kleinkoor.

„Er zijn geen inhoudelijke toelatingseisen”, zegt Leidy Molenaar. Ze voert sinds 2009 het secretariaat van Kol-Sjariem. „Maar het niveau ligt wel aardig hoog.” Dat bevestigt ook dirigent Martien van der Zwan. „Als kleinkoor ben je kwetsbaar”, zegt hij. „Dat betekent dat elke stem binnen het koor moet passen. Dat luistert nauw.”

Kol-Sjariem concentreert zich op het zingen van voornamelijk klassieke koorwerken waarvan de teksten zijn ontleend aan de Bijbel. Daarnaast zingt het koor psalmbewerkingen en geestelijke liederen. Het kleinkoor heeft een breed repertoire: van Bach, Haydn en Mendelssohn tot Schubert, Goudimel, Sweelinck en Vierne.

Vanavond klinkt tijdens het jubileumconcert een aantal psalmbewerkingen van componisten als Greene, Mendelssohn, Wesley, Attwood, Telemann, Buxtehude en Kodály en van dirigent Van der Zwan. Aan het concert neemt ook het instrumentaal ensemble Parlando deel, dat onder leiding staat van zowel Van der Zwan als Van der Steen.

Het jubileumconcert ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan bestond vijf jaar geleden eveneens uit een repertoire van psalmen, waarbij ook het mannenensemble Cantare uit Woudenberg meewerkte.

Elk jaar geeft Kol-Sjariem diverse uitvoeringen, waaronder het traditionele adventsconcert. In maart 2014 voerde het koor de Messiah van Händel uit en met Kerst in datzelfde jaar het eerste deel van het Weihnachtsoratorium van Bach.

Het koor heeft in 1996 zijn eerste cd opgenomen: ”Prijst Zijnen Naam”. September 2003 verscheen de tweede opname: ”Hij hoort mijn stem”. In oktober 2008 presenteerde Kol-Sjariem zijn derde cd: ”Hoor mijn gebed”. Op deze opname worden onder andere verschillende gebeden in diverse stijlen uitgevoerd. De cd geeft een beeld van het repertoire van het kleinkoor destijds. Daarnaast heeft Kol-Sjariem als projectkoor meegewerkt aan de cd ”In de volheid van de tijd”, naar het gelijknamige kerstoratorium van de hand van Van der Steen.