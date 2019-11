Klassieke Muziekprijs VSCD voor pianist Ralph van Raat

Pianist Ralph van Raat (41) is de winnaar van de Klassieke Muziekprijs van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

Dat is zondag 3 november bekendgemaakt in het tv-programma ”Podium Witteman”. Ralph van Raat werd met zijn Andriessenprogramma verkozen tot winnaar. Uit handen van Paul Witteman ontving de pianist de sculptuur van Iris Le Rütte.

De prijs, ”De Ovatie”, wordt uitgereikt aan musici die een bijzondere podiumprestatie hebben geleverd en op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan het Nederlandse klassiekemuziekleven.

De jury stelde dat Ralph van Raat met zijn programma rond de 80e verjaardag van Louis Andriessen een „prachtig overzicht” van diens werk gaf. „Van een deel uit ”Souvenirs d’enfance” tot en met het voor Van Raat gecomponeerde ”Searching for Unison”: de luisteraar werd verrast door de toontaal van de jonge componist en de ontwikkeling van diens notenschrift in voorbeeldige, uitdagende en passievolle uitvoeringen. Van Raat gaf met zijn kraakheldere, bevlogen spel een inkijkje in de muziek van Neerlands beroemdste componist, en lichtte die betrokken toe. De koppeling met Stravinsky’s ”Sacre”, waarin Van Raat zijn kunnen optimaal toonde, completeerde dit intelligent samengestelde programma.”

Andere genomineerden voor de prijs waren Amsterdam Sinfonietta en de Italiaanse pianiste Beatrice Rana, en het Nederlands Blazers Ensemble met het programma ”Bach & Soefi”.

”De Ovatie” is in 2003 door de VSCD in het leven geroepen. „Podiumkunstenaars dragen krachtig bij aan het kunstklimaat en vormen het hart van theaters en concertgebouwen. Hun prestaties verdienen bijzondere aandacht en een zo groot mogelijk publiek. Daarom eren de podia, verenigd in de VSCD, en partners uit de sector elk jaar de podiumkunstenaars door het uitreiken van prijzen in verschillende genres voor de indrukwekkendste podiumprestaties”, aldus de VSCD.