King’s College Cambridge op zoek naar dirigent

Het King’s College Choir in Cambridge is op zoek naar een nieuwe dirigent.

Dat meldt het beroemde college op zijn website.

Director of Music van het King’s College Chapel’s Choir, dat al zo’n 550 jaar bestaat, is sinds 1982 Stephen Cleobury (69). Deze gaat eind september 2019, na 37 jaar, met pensioen.

King’s College Choir bestaat uit veertien volwassenen, allen studenten die een beurs krijgen omdat ze op professioneel niveau zingen (zes bassen, vier tenors en vier countertenors), en een jongenskoor bestaande uit zestien zangers.

De belangrijkste taak van het koor is om dagelijks in King’s College Chapel te zingen. Daarnaast gaat het gezelschap vaak op tournee. Er bestaan talloze geluidsopnamen van King’s College Choir, die over de gehele wereld verspreid zijn.